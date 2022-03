Vrouw valt op metalen hek tijdens het snoeien, brandweer moet haar bevrijden

Een oudere vrouw uit Hooglede was donderdag in de Hogestraat in een tuin van vrienden snoeiwerken aan het uitvoeren aan een treurwilg. Terwijl ze bezig was, kantelde de ladder waar de vrouw op stond plots om. De vrouw verloor haar evenwicht en viel naar beneden, bovenop een ijzeren hek met hoge pinnen.

Drie van die pinnen doorboorden haar bil. Een man snelde onmiddellijk toe om de vrouw te ondersteunen terwijl ze een stuk van de grond aan het hek hing. Ondertussen werden ook de hulpdiensten verwittigd.

Een ambulance, een MUG-team en de brandweer snelden onmiddellijk naar de Hogestraat. “Met gespecialiseerd materiaal lukte het ons om de vrouw uit haar moeilijke positie te bevrijden. Gelukkig was de man toegesneld om haar te ondersteunen”, zegt Rob Nachtergaele van de brandweer. De vrouw raakte zwaargewond, maar ze bleef de hele tijd bij bewustzijn, ook toen ze met de ambulance naar het AZ Delta gevoerd werd. Daar zullen de pinnen uit haar been verwijderd worden.