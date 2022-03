Fossiel van inktvis-voorouder vernoemd naar Joe Biden

Wetenschappers hebben het fossiel van een 328 miljoen jaar oude voorouder van een vampierinktvis naar de Amerikaanse president Joe Biden vernoemd. De ‘Syllipsimopodi bideni’ werd in 1988 opgegraven in de Amerikaanse staat Montana, waarna het Canadese Royal Ontario Museum het stuk kreeg als donatie. Daar bleef het fossiel lange tijd ongemerkt in een lade liggen, zo zegt paleontoloog Christopher Whalen aan de New York Times.