Sammy Mahdi wil tegen eind maart tienduizenden opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen: “Dit wordt een klim buiten categorie”

Net zoals woensdag in het Vlaams Parlement debatteerde ook de Kamer donderdag over de oorlog in Oekraïne en de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog die daardoor op gang is gekomen. Er kwamen al duizenden Oekraïners ons land binnen, maar de verwachting is dat het er tot 200.000 kunnen worden. En dat zorgt voor enorme uitdagingen.

Sammy Mahdi bevestigde donderdag dat maandag op de Heizel een nieuw registratiecentrum op poten wordt gezet. Dat moet het voormalige Bordet-ziekenhuis in Brussel vervangen, waar maar 1.000 registraties per dag mogelijk waren. Dat moeten er op de Heizel vier keer meer worden.

Klim buiten categorie

Om de vele praktische problemen aan te pakken en af te spreken wie wat doet, pleegde de federale regering donderdagvoormiddag overleg met de ministers-presidenten. Volgens de staatssecretaris werd onder meer ook afgesproken dat tegen eind deze maand verschillende tienduizenden opvangplaatsen moeten worden gecreëerd.

De oproep aan particulieren - met #plekvrij - om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, getuigt van enorm veel solidariteit, maar het zal volgens de CD&V’er niet genoeg zijn. “Wij kunnen dit niet alleen. We zullen het tous ensemble moeten doen, met alle overheden samen. Zij aan zij”, stelde hij. Bedoeling is in elk geval om via collectieve opvang te werken. Vandaar de tienduizenden plaatsen. “Dit wordt een klim buiten categorie. We zullen allemaal moeten trappen, anders zal het niet lukken”.

Beroep doen op menselijkheid

Ook premier Alexander De Croo had het over “een onwaarschijnlijke opdracht” waar we voor staan. “We staan voor een enorme verantwoordelijkheid, maar wij Belgen kunnen dit aan. We gaan tegen de mensen die vluchten uit hun land en reikhalzend uitkijken naar de vrije wereld een beroep moeten doen op onze menselijkheid. Maar als we allemaal een inspanning doen, kunnen we ook ongelooflijk veel aan.”

