Corona-uitbraak bij Oekraïense vluchtelingen in Scherpenheuvel

Minstens vijf van de zestig Oekraïense vluchtelingen in het Huis van Maria in Scherpenheuvel zijn met corona besmet. Zij zijn in isolatie en het Huis van Maria is voor alle bezoek gesloten.

“Op woensdag 9 maart kwam een mobiel team ter plaatse voor een collectieve testing van de zestig Oekraïners, die sinds vorig weekend in het Huis van Maria worden opgevangen”, legt burgemeester Manu Claes (CD&V) uit. “Doel van de testing was eventuele besmettingen met het coronavirus in kaart te brengen en een collectieve uitbraak te vermijden. Jammer genoeg blijkt dat minstens vijf personen positief testten. Dat aantal kan nog stijgen, want nog niet alle testresultaten zijn binnen.”

In overleg met het stadsbestuur trof het Huis van Maria maatregelen. “Om een verdere verspreiding te voorkomen, wordt de toegang tot het gebouw voorlopig beperkt”, zegt Michaël Hanne van het Huis van Maria. “Alleen de bewoners, de medewerkers en de vrijwilligers mogen nog binnen. De betrokken bewoners gingen in isolatie. Verder geldt er een mondmaskerplicht in het hele gebouw en worden de afstandsregels gerespecteerd. Medewerkers van Eerstelijnszone Demerland komen donderdag nog ter plaatse om Huis van Maria te adviseren en verdere verspreiding te beperken.”

De besmettingen beletten niet dat de stad voortgaat met het huisvesten van vluchtelingen elders: “Voor een aantal van de gezinnen die nu in het Huis van Maria verblijven, hebben we al geschikte tijdelijke huisvesting gevonden”, verduidelijkt burgemeester Claes. “Als deze gezinnen negatief testten, kunnen zij dus snel verhuizen. Dit zal ook de druk verlichten op het Huis van Maria. Onze dank gaat uit naar iedereen die crisisopvangplaatsen ter beschikking wil stellen.”