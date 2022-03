Petroleumsector onderhandelt met overheid over maximumprijzen aan de pomp

De kabinetten van de federale ministers van Energie en Economie onderhandelen samen met de sectorfederatie Energia over de maximumprijzen aan de pomp. Momenteel dwingen die prijzen de handelaars ertoe te werken met verlies. De bedoeling is om tegen vrijdag een oplossing uit te tekenen “zonder dat de consument er de dupe van wordt”, zo klinkt het donderdag op het kabinet van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne.

De pomphouders en brandstoffenhandelaars klagen sinds enkele dagen aan dat de prijs die ze moeten betalen voor het inslaan van diesel of stookolie hoger ligt dan de maximumprijs die ze mogen aanrekenen aan de klanten. Ze moeten met andere woorden met verlies werken. Energia, de vroegere Petroleumfederatie, heeft donderdagnamiddag met de kabinetten van de federale ministers van Economie (Pierre-Yves Dermagne) en Energie (Tinne Van der Straeten) samengezeten over de situatie.

“Die gesprekken zijn productief verlopen, maar hebben nog geen finaal resultaat opgeleverd”, zegt Laurens Teerlinck, de woordvoerder van minister Dermagne. Vrijdag wordt het overleg voortgezet. “De bescherming van de consument wordt in elk geval gehandhaafd. De maximumprijs blijft dus bestaan”, vervolgt Teerlinck. De bedoeling is om de parameters voor de samenstelling van die maximumprijs te herbekijken, zodat de pomphouder niet langer geld moeten toeleggen.

Energia spreekt donderdag eveneens van een constructief overleg. “Het gaat de goede richting uit”, zegt woordvoerder Jean-Benoît Schrans. “Er zijn voorstellen gedaan om correcties door te voeren om de kloof tussen de maximumprijs en de marktprijs te dichten.”

Volgens Brafco, de federatie van brandstoffenhandelaars, is een snelle oplossing voor het probleem noodzakelijk. Algemeen directeur Johan Mattart spreekt van een “onhoudbare situatie”. “De grotere operatoren met meerdere tankstations verliezen per dag honderdduizenden euro’s. Voor de kleinere operatoren gaat het nog altijd om duizenden euro’s per dag”, zegt hij. “De pomphouders zijn de wanhoop nabij, ze kunnen dit niet blijven volhouden.”