Dienstvrijstelling voor ambtenaren die thuis vluchtelingen opvangen? Minister De Sutter wil het onderzoeken

De federale regering en de deelstaten maakten eerder op de dag afspraken over de opvang van mensen die op de vlucht slaan voor de oorlog in Oekraïne. Als het van minister De Sutter afhangt, moet de federale overheid snel leegstaand patrimonium openstellen waar mensen veilig kunnen verblijven.

“De federale overheid kan nu mee op zoek gaan via de Regie der Gebouwen of ook bij de gebouwen van overheidsbedrijven kan gekeken worden om plaats te zoeken. Ik ben er zeker van dat er nog panden zijn die we tijdelijk kunnen herbestemmen om daar mensen noodonderdak te bieden, die lijsten zijn al opgemaakt naar aanleiding van vorige opvangcrises”, aldus De Sutter.

De actiebereidheid vandaag kan volgens haar ook tot voorbeeld strekken bij andere crises. “Als we nu extra opvangcapaciteit kunnen creëren voor Oekraïners, kunnen we die ook gebruiken voor de andere vluchtelingen die nog aan de deuren van het Klein Kasteeltje staan.”

De Sutter wil ook mee haar schouders zetten onder een versterking van instanties zoals Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken. Concreet moet er binnenkort meer personeel kunnen worden aangenomen, maar de minister wil ook intern kijken hoe bijvoorbeeld Fedasil snel meer collega’s aan boord kan krijgen. Selor zal daarom binnenkort ambtenaren uit andere diensten oproepen met de vraag of ze snel kunnen bijspringen.

De Sutter wil ook onderzoeken hoe federale ambtenaren kunnen helpen. Voor zij die dat willen, wordt onderzocht of ze recht kunnen krijgen op een dienstvrijstelling. “Ambtenaren die thuis oorlogsvluchtelingen opvangen of helpen in een opvangcentrum zouden daar dan in aanmerking voor komen”, luidt het.