Terwijl mensen vluchten, trekken zij naar het gevaar: zij proberen de wereld te tonen wat er echt in Oekraïne gebeurt

Wat ze doen, is bijna tegennatuurlijk. Terwijl mensen vluchten voor de bommen en grof geschut, trekken oorlogsfotografen er net naartoe. Er is de geroutineerde oorlogsfotograaf, maar ook de fotograaf die de voorbije acht jaar al twintig keer naar Oekraïne ging en de persfotograaf die nooit eerder van zo dichtbij een conflict zag. Allemaal proberen ze de wereld zo goed mogelijk te tonen wat er in Oekraïne precies gebeurt. Met beelden die spreken.