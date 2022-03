De gevreesde krijgsmacht die Poetin het alibi geeft om landgenoten wijs te maken dat Oekraïne stikt van de neonazi’s

Surreëel zijn de beelden van jonge mannen en vrouwen in Oekraïne die oefenen met houten geweren. Of de video’s van gewone burgers die een snelcursus krijgen over antitankwapens. Ze zijn minder onschuldig dan ze lijken. De vriendelijk instructeur is in de meeste gevallen lid van de paramilitaire eenheid Azov. Die gevreesde krijgsmacht geeft Vladimir Poetin het alibi om zijn landgenoten wijs te maken dat Oekraïne stikt van de neonazi’s, dat ze er nucleaire wapens willen en dat er een genocide tegen etnische Russen aan de gang is. En dat heeft Kiev ook aan zichzelf te danken.