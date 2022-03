Vooruit-voorzitter Conner Rousseau: “Btw-verlaging op elektriciteit én gas komt er”

“Wat het federale energieakkoord in de komende weken ook precies zal inhouden, de verlaging van de btw naar 6 procent zal er in zitten.” Dat zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau donderdagavond op een congres van zijn partij rond klimaat.

Vooruit organiseert het komende jaar meer dan honderd ‘discussie-events’, rond vijf uitdagingen die eind vorig jaar werden aangeduid door de leden: veiligheid, klimaat, zorg, welvaart en jongeren. In het najaar moet dat leiden tot nieuwe politieke voorstellen op het ‘Go Left XL congres’. Donderdagavond vindt het eerste event rond klimaat plaats.

In zijn speech focust Conner Rousseau op het onvermijdelijke thema van de energieprijzen. “De federale regering kan meer en beter”, zegt hij. “En dat in de eerste plaats door de btw op gas en elektriciteit, die nu nog op 21 procent staat, definitief op 6 procent te brengen”, aldus Rousseau. “Wij ijveren al voor die 6 procent sinds de start van de federale regeringsonderhandelingen en zijn er altijd voor blijven strijden. Vandaag hebben we eindelijk ook al onze andere regeringspartijen overtuigd.”

Tegelijk maakt de Vooruit-voorzitter nog eens duidelijk dat de kernuitstap in de huidige situatie moet worden herbekeken. “Gezinnen en bedrijven hebben nood aan zekere, veilige en vooral betaalbare energie. En als we dat willen, mogen we geen taboes hebben. Ook geen nucleaire taboes. Als het technologisch mogelijk is om veilig, proper en zonder CO2-uitstoot energie op te wekken via kernsplitsing, dan kunnen we ons nu niet veroorloven om dat niet te doen. We moeten vertrouwen hebben in technologie.”

De Vlaamse regering, waar Vooruit geen deel van uitmaakt, kan dan weer meer doen dan vandaag, vindt Rousseau. Zij moet er voor zorgen dat elk huis geïsoleerd wordt, dat elke gasketel wordt vervangen door een warmtepomp en dat elke woning en elk bedrijf zonnepanelen heeft.