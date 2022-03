“Al 1.207 doden in Marioepol”, slachtoffers worden begraven in massagraf omdat kerkhof onbereikbaar is

Bij het beleg van de zuidelijke havenstad Marioepol zijn al minstens 1.207 dodelijke slachtoffers gevallen. Dat zegt adjunct-burgemeester Serhiy Orlov, die benadrukt dat de situatie in de stad erg onduidelijk is, en dat er vermoedelijk veel meer doden zijn. “Dat zijn enkel de lijken die we van straat hebben gehaald”, aldus Orlov. De dodelijke slachtoffers worden momenteel te rusten gelegd in een massagraf, waarvan schokkende beelden verspreid worden via sociale media.