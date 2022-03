Russen steken hun koelkasten vol hamburgers, en verkopen Big Macs voor 200 euro

Russen verkopen online McDonald’s-hamburgers tegen erg hoge prijzen, sinds de fastfoodketen heeft besloten om zijn deuren in Rusland te sluiten. Big Mac-menu’s staat voor maar liefst 200 euro per stuk online te koop. En wat dacht je van een frietsausbakje? Dat wordt voor 100 euro verkocht.

Russen kunnen niet meer naar McDonald’s, sinds de fastfoodketen dinsdag bekendmaakte dat het 850 restaurants in Rusland sluit, naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Volgens topman Chris Kempczinski was dat “een moeilijk besluit, maar is het onmogelijk het menselijk leed bij de Oekraïners te negeren”.

Als reactie gingen Russen deze week massaal hamburgers inslaan. Een gebruiker op Reddit postte bijvoorbeeld een foto van een koelkast tot de nok gevuld met burgers. Er is nog maar weinig ruimte over voor andere boodschappen. “Het lijkt op een feestje in het Witte Huis”, grapt een persoon in de comments.

“De hamburgers bieden zakelijke kansen’’, reageert een ander. En dat laatste, zien meer Russen. Naast de overvolle koelkasten worden de hamburgers namelijk ook voor een fortuin aangeboden op de Russische veilingsite Avito (vergelijkbaar met eBay). Een menu met twee hamburgers, twee drankjes en een kersentaart wordt aangeboden voor 7.500 Russische roebels (50,28 euro). De koper moet de maaltijd, die op 9 maart werd aangekocht, wel komen ophalen in Moskou.

© Avito