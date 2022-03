Als kind al waren Janne Drossart (21) en Yoëlle Van Mildert (21) onafscheidelijk. Samen overleefden ze op 13 maart 2012 de busramp in het Zwitserse Sierre, waarin 15 van hun klasgenootjes en twee begeleiders uit Lommel het ­leven lieten. Tien jaar later blikken ze terug. “Onze vriendschap is ­alleen nog maar sterker geworden.”