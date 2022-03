Toen hij zich ontdeed van het lichaam van zijn vrouw schoot hem iets te binnen: “Ik moest denken aan de moord op mijn moeder”

Terwijl hun twee zoontjes boven in bad zaten te spelen, bracht Dennis Peeters (41) beneden in de garage in Temse zijn ex-vrouw Barbara Ongena met zijn blote handen om het leven. In een opwelling, beweert hij. Plots viel ze op de grond neer, en ademde ze niet meer. Het parket meent echter dat hij de moord al dagen op voorhand had uitgekiend, en dat hij zich liet inspireren door de moord op zijn eigen moeder. In dat geval riskeert hij levenslang.