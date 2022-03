In een vlaag van solidariteit gaven Vlaamse gezinnen onderdak aan Oekraïners die de oorlog ontvluchtten. Intussen wonen ze al enkele dagen in hetzelfde huis, maar hoe verloopt dat eigenlijk? “Dat we elkaars taal niet spreken, daar vinden we wel een oplossing voor. Maar bij hun trauma kunnen we moeilijker hulp bieden.”