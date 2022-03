Fabrikant maakt kogelwerende vesten “voor gezinnen” nu vraag in ons land stijgt door oorlog in Oekraïne

De vraag naar kogelwerende vesten in ons land stijgt ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. Dat bevestigen verschillende Belgische fabrikanten en verdelers. Een producent zal binnenkort zelfs een huis-tuin-en-keukenvest op de markt brengen op maat van Vlaamse gezinnen. “We willen een familiepakket aanbieden tegen een aanvaardbare prijs”, klinkt het bij Bart De Lombaerde van de gespecialiseerde firma Seyntex.

Vooral de laatste twee weken is een stijging merkbaar, niet toevallig het moment waarop Rusland Oekraïne binnenviel. “Normaal gezien krijgen we zelden aanvragen voor privégebruik, maar nu krijgen we verrassend veel telefoontjes”, vervolgt Bart De Lombaerde. “Het zijn vooral jonge mensen en gezinnen die informeren.” Een doorsnee kogelwerend vest kost bij Seyntex wel algauw 500 euro, wie de hoogste bescherming wilt moet zo’n 2.000 euro neertellen. Deze vest weegt ook al snel 15 kilogram. Speciaal voor gezinnen wil de fabrikant nu vesten op de markt brengen tegen een goedkopere prijs. “Voor kinderen is het vooral belangrijk dat de vesten niet te zwaar zijn. Die zullen beschikbaar zijn voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar. Voor jongere kinderen willen we een soort van ‘slaapzak’ ontwikkelen die de nodige bescherming biedt.”