Bij een gesprek tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en zijn Oekraïense ambtgenoot is donderdag “geen vooruitgang geboekt over een staakt-het-vuren” in Oekraïne. Dat mag niet verbazen: Lavrov wordt niet voor niets Mr. Njet genoemd (en soms een “complete klootzak”).