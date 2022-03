Oekraïense ambassadeur in België: “Jullie discussiëren over gasprijs, terwijl vrouwen en kinderen sterven”

“Vrouwen en kinderen sterven in Oekraïne en hier discussiëren mensen over de gasprijs.” Dat was de scherpe aanklacht van de Oekraïense ambassadeur in België Jehor Pyvovarov in Villa Politica.

“Vrouwen en kinderen sterven in Oekraïne en hier discussiëren mensen over de gasprijs.” Dat was de scherpe aanklacht van de Oekraïense ambassadeur in België Jehor Pyvovarov in Villa Politica. De diplomaat was donderdagmiddag te gast in het parlement naar aanleiding van het plenaire debat over de oorlog. In een interview met VRT-journaliste Goedele Devroy zei hij dat hij gemengde gevoelens had over de Belgische houding. “Ik heb hier veel sterke boodschappen gehoord, ook van premier De Croo, en het is duidelijk dat Oekraïne nu bovenaan de politieke agenda staat. Wel was er in het begin de gemengde houding van sommige partijen (hij verwijst hier vermoedelijk naar PVDA en Vlaams Belang, red.), maar er is een duidelijke steun van de meerderheid.”

70% tevreden

Jehor Pyvovarov zei voor 70% blij te zijn met de reactie van België, maar voor 30% dus niet. Die 30% gaat over diegenen die vooral over de gasprijs bezorgd zijn. “Het is niet correct om daar nu over te debatteren terwijl vrouwen en kinderen sterven in Oekraïne voor hun recht om in een vrije democratie te leven. Dat is niet verenigbaar. Wij vechten ook voor jullie.”

De Oekraïense ambassadeur besloot met een dankbetuiging voor de doorvoelde steun en de buitengewone humanitaire hulp die de Belgen leveren aan de Oekraïners: “We voelen het en we zullen het nooit vergeten.”