EUROPA LEAGUE. Sevilla klopt West Ham United met kleinste verschil

Net als in de Conference League kwamen de groepswinnaars van de Europa League donderdagavond voor het eerst na Nieuwjaar in actie. West Ham United, winnaar van de groep met KRC Genk, ging in de vooravond al de boot in op het veld van Sevilla.

Sevilla - West Ham United 1-0

Sevilla kon zich voor Nieuwjaar niet plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League en kwam zo in de Play-offronde van de Europa League terecht. Daarin schakelden de Spanjaarden de Kroatische landskampioen Dinamo Zagreb uit.

In de 1/8ste finales was de tegenstand toch iets steviger: West Ham United uit de Premier League. De Engelsen hadden ongetwijfeld meer verwacht van de heenwedstrijd, want ze kwamen er amper aan te pas. Sevilla was van begin tot einde baas en voetbalde de beste kansen bijeen. Munir El Haddadi bracht de Spanjaarden na een uur verdiend op voorsprong. Viervoudig Europa League-winnaar Sevilla had West Ham al volledig kunnen en moeten uittellen, maar het bleef bij 1-0. De terugwedstrijd wordt nog boeiend.