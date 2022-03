OVERZICHT. Dit gebeurde vandaag in Oekraïne

Terwijl honderdduizenden mensen in de belegerde stad Marioepol in steeds zorgwekkendere omstandigheden leven, is donderdag in Kiev opnieuw hevig gevochten. Russische tanks rukten op naar de hoofdstad, en volgens de burgemeester doet Rusland er nog steeds alles aan om Kiev te omsingelen.

Nog voor de middag viel gisteren een rakettenregen op het verlaten stadje Velika Dimerka, op ongeveer vijf kilometer van de stadsrand van Kiev. Het is duidelijk dat de Russen al sinds het begin van de invasie de hoofdstad op verschillende fronten proberen te naderen. Volgens journalisten van het Franstalige persagentschap AFP rukken Russische tanks vanuit noordoostelijke richting op naar Kiev. In de nacht van woensdag op donderdag raakten de tanks al tot in Skibin, net buiten de hoofdstad.

LEES OOK. Meer dan 20.000 buitenlanders willen in Oekraïne meevechten tegen de Russen, maar heeft dat wel zin?

Volgens lokale autoriteiten werd op meerdere wegen rondom Kiev hevig gevochten. Onder andere rond de snelweg naar het westelijker gelegen Zjitomir en in Makariv. Ook in het noordwesten is de situatie erg gevaarlijk. Toch wordt nog geprobeerd om burgers uit die steden te evacueren. Het Oekraïense leger verklaart een bataljon Russische tanks te hebben verslagen langs de oostkant. De bevoorrading van de hoofdstad kunnen de Oekraïense autoriteiten voorlopig enkel nog maar organiseren vanuit het zuiden van de stad.

© EPA-EFE

71 kinderen omgekomen

Volgens Oekraïne zijn intussen al zeker 71 kinderen omgekomen sinds de Russische inval, nu twee weken geleden. Dat is bijna dubbel zoveel als de 37 kindslachtoffers die UNICEF eerder had gemeld. Bij de luchtaanval op het ziekenhuis in Marioepol woensdag zijn zeker drie mensen om het leven gekomen, onder wie één meisje. Bij een nieuwe luchtaanval daar werd donderdagochtend nog een vierde persoon gedood.

In het belegerde Marioepol leven honderdduizenden mensen in een steeds zorgwekkendere situatie. Er is amper voedsel of water, en er zou ook geen toegang zijn tot verwarming, elektriciteit of medische zorg. “Veel mensen hebben geen eten meer voor hun kinderen”, getuigt Rode Kruis-delegatieleider Sasha Volkov vanuit de stad. “Alle winkels en apotheken werden al volledig geplunderd. Mensen vallen elkaar nu aan voor voedsel.”

LEES OOK. Sputterende oorlogsmachine, steeds gruwelijkere strijd en angst voor het nucleaire: de belangrijkste vaststellingen na 14 dagen oorlog

Vitali Klitsjko, de burgemeester van Kiev, zegt dat het doel van de Russen duidelijk onveranderd is. “Hun doel vanaf de eerste oorlogsdag was om Kiev te omcirkelen, te belegeren en dan aan te vallen en de regering omver te werpen”, zei hij op de Oekraïense televisie.