Franse president Macron: “Europa moet zich op alle scenario’s voorbereiden”

“Europa moet zich voorbereiden op alle scenario’s”. Dat heeft een “bezorgde” en “pessimistische” Franse president Emmanuel Macron donderdag gezegd voor aanvang van een informele top met de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Versailles.

Samen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz sprak Macron eerder op de dag opnieuw met de Russische president Vladimir Poetin over de invasie van Oekraïne. “Er zal de komende uren of dagen nog geen oplossing komen”, stelde Macron vast. De Russische voorwaarden zijn volgens hem “niet aanvaardbaar”.Toch houdt de president de lijnen met het Kremlin open. “We spreken de komende uren opnieuw met Poetin”.

Het Russische bombardement op een materniteit in Marioepol bestempelde Macron als een “onwaardige en amorele oorlogsdaad”. “Dit is geen oorlogsdaad gericht op het neutraliseren van militaire basissen of capaciteiten, maar een oorlogsdaad waarvan de doelstelling manifest het doden van burgers is”, zei Macron.

Europese eenheid

Volgens de Franse president is de oorlog in Oekraïne “een tragedie, een menselijke, politieke en humanitaire tragedie”, maar wel een die zal leiden tot “een complete herdefiniëring van de architectuur van Europa”. “Er zijn strategische en historische discussies. Die zullen in de komende weken en maanden leiden tot historische beslissing voor ons Europa.”

De oorlog sterkt Macron in zijn gedachte dat Europa soevereiner en onafhankelijker moet worden op het wereldtoneel. “We moeten onafhankelijk worden van Russisch gas, onafhankelijk worden om onze eigen defensie te verzekeren, onafhankelijk worden op vlak van marktbevoorrading”. “Europa is tijdens de coronapandemie veranderd en zal in deze oorlog nog sneller veranderen”, meent hij.

Russisch gas

De vraag is hoe snel Europa zich kan losmaken van Russisch gas. De Letse president Krisjanis Karins pleitte bij zijn aankomst voor een onmiddellijke stopzetting van de import, maar Scholz stond meteen op de rem. “We moeten ons verzekeren dat de impact op ons in Europa zo minimaal mogelijk blijft”, zei de bondskanselier.

Duitsland is ook niet gewonnen voor een nieuw fonds, waarbij de EU, net als met het coronaherstelplan van 800 miljard euro, op de kapitaalmarkten geld zou lenen om lidstaten te helpen om de economische schokken van de oorlog op te vangen. Frankrijk promoot het idee, en ook Italië biedt volop steun. “Italië en Frankrijk zitten helemaal op dezelfde lijn”, bevestigde premier Mario Draghi.