Wouter Vrancken op weg naar exit bij KV Mechelen?

Het sprookjeshuwelijk tussen KV Mechelen en Wouter Vrancken nadert naar alle waarschijnlijkheid zijn einde. Na vier seizoenen in Mechelen vindt de Truienaar dat de tijd rijp is om nieuwe lucht op te snuiven. Eerder deze week zei Vrancken in een uitgebreid interview met Sport Voetbalmagazine dat hij ‘na dit seizoen graag uit zijn comfortzone wil stappen’. Zijn entourage is uiteraard op de hoogte en binnen het bestuur valt te horen dat hij zijn vertrekwens ook al intern duidelijk gemaakt heeft. Bij KV zien ze hem liever niet gaan, maar beseffen ze ook dat ze hun ambitieuze coach niet eeuwig in Mechelen kunnen houden. Club en coach zitten na het einde van de reguliere competitie samen om de toekomst te bespreken. Wellicht zal Vrancken daar aan het Mechelse clubbestuur de boodschap overbrengen dat zijn verhaal bij KV wat hem betreft geschreven is. Vrancken heeft bij KV een contract van onbepaalde duur waarin een opstapclausule en een vaste ontslagvergoeding is opgenomen

© BELGA

Dat Vrancken het na dit seizoen voor bekeken wil houden bij KV is geen complete verrassing. Door zijn indrukwekkende parcours van de afgelopen jaren (met promotie, bekerwinst en drie opeenvolgende seizoenen in de top zes) is de ex-speler van STVV, Genk, Gent en KV uitgegroeid tot een van de meest gegeerde Belgische trainers. Bovendien wordt hij in Mechelen geconfronteerd met de financiële en infrastructurele limieten van de club. De beperkte (transfer)budgetten en vooral de slechte staat van de trainingsvelden zijn voor hem al een lange tijd een doorn in het oog. De wetenschap dat die twee pijnpunten op korte termijn niet zullen verdwijnen, ligt mee aan de basis van de beslissing van Vrancken om zijn geluk elders te beproeven.

Voor zijn volgende uitdaging kijkt de Limburger in de eerste plaats naar het buitenland. Eerder dit seizoen kreeg Vrancken al een aanbieding van de Engelse tweedeklasser Barnsley, maar een vertrek was toen onbespreekbaar voor de clubleiding van KV. Na vier seizoenen trouwe dienst zal de Mechelse succescoach hopen dat het clubbestuur zich nu iets soepeler zal opstellen. Aangezien het er voorlopig niet naar uitziet dat er een plaatsje vrijkomt bij de Belgische topclubs, zou Vrancken zijn vizier richten op de Nederlandse Eredivisie of een club in de Duitse of Engelse tweede klasse. Maar voor het zo ver is, wil hij wel eerst nog in schoonheid afscheid nemen van KV Mechelen. Door KV voor het tweede jaar op rij naar de Europe Play-offs te loodsen en de club daar voor het eerst sinds 1993 aan een Europees ticket te helpen. Bij KV zijn er nog altijd mensen die hopen dat hij zich in zo’n scenario bedenkt en alsnog blijft, maar dat lijkt ijdele hoop.

Naast Vrancken neemt KV op het einde van dit seizoen ook afscheid van video-analist Jan Boden. Na vier seizoenen in dienst bij KV keert Boden de professionele voetbalwereld de rug toe en gaat hij terug aan de slag in de IT-wereld.