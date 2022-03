Vlaanderen bouwt 15 opvangdorpen voor Oekraïners: nieuwe capaciteit moet tot 15.000 vluchtelingen herbergen

De uitdaging is gekend: België moet rekening houden met 200.000 Oekraïense vluchtelingen die de komende weken en maanden naar ons land kunnen komen. Vlaanderen zal daarvan 60 procent voor zijn rekening nemen. “De plaatsen die de gemeenten en particulieren aanbieden – woensdag waren er dat al een 18.000 – zullen niet volstaan. Dus zullen we ook zelf capaciteit moeten bouwen”, zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).

Hij wil dat er in elk van de vijftien Vlaamse referentieregio’s een dorp wordt uitgebouwd. Die regio’s zijn deze legislatuur opgericht om alle vormen van intergemeentelijke samenwerking coherenter te laten verlopen. Per regio zal Vlaanderen samen met de burgemeesters en de gouverneur eerst zoeken naar een geschikte locatie om de dorpen op te richten. Exacte aantallen zijn er nog niet, maar elk dorp zou enkele honderden gezinnen moeten kunnen herbergen, waardoor er over heel Vlaanderen een extra capaciteit van 10.000 tot 15.000 plaatsen komt.

Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) voegt eraan toe dat er ook gekeken wordt naar bestaande complexen, die mits snelle aanpassingen en voldoende sanitair ook een duurzame collectieve opvangsite kunnen worden. Zijn administratie zal maandag met de bouw-, immo- en evenementensector bekijken wat zij kunnen bieden.

Voor de nieuw te bouwen dorpen wijst Vlaams Parlementslid Maxim Veys (Vooruit) erop dat er na de overstromingen in Wallonië vorige zomer ook al nagedacht is over woonunits. De firma’s die toen het best scoorden met hun offerte, stelden een leveringstermijn van twaalf weken voor. De vraag is of dat snel genoeg is voor de vluchtelingenstroom die er zit aan te komen. Ook de kostprijs – zo’n 50.000 euro per woonunit – lijkt aan de hoge kant. “Het voordeel is wel dat de units verschillende jaren dienst kunnen doen en ook makkelijk te verhuizen zijn”, zegt Veys. Ook de Waalse regering – die 80.000 plaatsen moet voorzien – denkt aan die piste.

Federale noodopvang

Tussen de verschillende Belgische overheden werd donderdagochtend overeengekomen dat de gewesten zullen instaan voor de opvang op langere termijn. Het federale niveau blijft bevoegd voor de registratie – die vanaf volgende week zal plaatsvinden in Paleis 8 op de Heizel – en voor de noodopvang tijdens de eerste dagen na de aankomst.

Momenteel worden de mensen die na hun registratie nog niet meteen naar een gemeente kunnen, opgevangen op een site in Molenbeek, maar er is nood aan meer capaciteit. Daarvoor is de regering nog op zoek naar een grote site in Brussel. Er wordt zowel gekeken naar private partners als naar de Regie der Gebouwen. Die laatste heeft een lijstje met mogelijkheden klaar, maar daarvan is nog niet duidelijk hoeveel tijd er nodig zou zijn om er mensen op te vangen. De uitbating van de noodopvang zal wellicht worden opgenomen door het Rode Kruis, in samenwerking met Fedasil.