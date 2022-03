CONFERENCE LEAGUE. Dessers scoort voor Feyenoord, Openda verliest met Vitesse van Roma

Vitesse Arnhem kreeg donderdag in de Gelredrome bezoek van AS Roma in de strijd om een plaats bij de laatste acht van de UEFA Conference League. Bij Vitesse, dat deze zomer RSC Anderlecht uitschakelde in de kwalificaties van het Europese bekertoernooi, stond Loïs Openda in de spits.

De Romeinen, onder leiding van José Mourinho, kwamen in de extra tijd voor de rust op voorsprong via Sergio Oliveira (45+1.). Aangezien het daarbij bleef (0-1), behoudt Vitesse een sprankeltje hoop voor de terugwedstrijd in Italië.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Feyenoord, eveneens met een Belg in de spits, speelde op verplaatsing tegen Partizan Belgrado. Cyriel Dessers mocht nog eens aan de wedstrijd beginnen, nadat hij dit seizoen vooral furore maakte als supersub. De twee traditieclubs maakten er een doelpuntrijke avond van. Het stond al snel 1-1 na doelpunten van Bibras Natcho (14.) en Jens Toornstra (21.). De thuisclub leek de bovenhand te halen dankzij een doelpunt van Nemanja Jovic (46.). Onze landgenoot Dessers bracht de Rotterdammers weer in de wedstrijd (2-2, 52.).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De talentvolle jongeren Lutsharel Geertruida (65.) en Luis Sinisterra (72.) deden de wedstrijd helemaal kantelen in het voordeel van Feyenoord. Jens Toornstra (78.) zorgde er met de 2-5 voor dat kwalificatie volgende week in Kuip reeds verzekerd is.

Uitslagen:

PAOK (Gri) - AA Gent (Bel) 1-0

Vitesse (Ned) - AS Roma (Ita) 0-1

Slavia Praag (Tsj) - LASK (Oos) 4-1

Partizan (Ser) - Feyenoord (Ned) 2-5

Programma:

Olympique Marseille (Fra) - FC Bazel (Zwi)

Leicester City (Eng) - Rennes (Fra)

PSV (Ned) - FC Kopenhagen (Den)

Bodo/Glimt (Nor) - AZ (Ned)