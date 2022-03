Werkte VS aan biologische wapens in Oekraïense labs? De complottheorie die grote gevolgen kan hebben

Een even opvallende als alarmerende beschuldiging van China en Rusland: de Amerikanen zouden in Oekraïne in het geheim aan biologische wapens hebben gewerkt. De uit de hand gelopen complottheorie lijkt een manier voor de Russen om hun eigen acties goed te praten, zeggen experts. Gevreesd wordt dat de Russen naar een excuus zoeken om zelf chemische of biologische wapens in te zetten, met alle catastrofale gevolgen van dien.