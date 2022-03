Het beeld dat de inzet is geworden van een informatie-oorlog tussen Rusland en Oekraïne

De iconische foto van een zwangere vrouw die wordt weggedragen op een draagberrie uit het gebombardeerde ziekenhuis in Marioepol is “fake news”, zegt de Russische ambassade in een tweet. Die werd door Twitter weer verwijderd. “Opnieuw desinformatie uit Rusland”, zegt de woordvoerster van de Britse premier Boris Johnson.

Het pakkendste beeld van de bomaanval op het kinderziekenhuis in Marioepol is de inzet geworden van een informatie-oorlog tussen Rusland en het westen. Het beeld van een zwangere vrouw die op een draagberrie wordt weggedragen is “fake”, zegt Rusland.

De Russische ambassade in Londen postte donderdag een bericht op Twitter waarin het beweerde dat het ziekenhuis al langere tijd niet meer operationeel is, en dat de afbeeldingen waren vervalst. Volgens Rusland gaat het om een blogster die op twee van de foto’s een zwangere vrouw “speelde”.

Dat de vrouw, Marianna Podgurskaya, een model is, wordt ook door Oekraïne niet ontkend. Maar ze was wel zwanger en aanwezig in Marioepol op het moment van het bombardement.

Twitter heeft het bericht van de ambassade uiteindelijk verwijderd. “Het is duidelijk dat dit Russische desinformatie is”, zei de woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson. Op de vraag of Johnson wou dat alle social media-accounts van de ambassade zouden worden afgesloten, zei de woordvoerder: “Dat is een zaak van Twitter, maar we hebben duidelijk gemaakt dat dit desinformatie is. Je hebt de toename gezien van het aantal burgers dat het doelwit is geweest, en gewond is geraakt en gedood door Russische aanvallen.”