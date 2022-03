De dodelijke slachtoffers van het ongeval in Middelkerke woensdag zijn Jacques Michaux (77), zijn partner Andrea Moris (74) en haar hulpbehoevende zoon Erwin (57), allen uit Kessel-Lo bij Leuven. “Andrea haar zoon had het syndroom van down. Haar grote zorg was dat zij zou heengaan en dat haar zoon alleen zou achterblijven”, zegt de kleindochter.