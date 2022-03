De brand zou ontstaan zijn tijdens schietoefeningen in de schietstand — © BELGA

Bij een plotse brand in de federale politiekazerne in Wilrijk zijn gisteren zeven politiemensen lichtgewond geraakt. Het vuur zou ontstaan zijn in de schietstand, waar net op dat moment schietoefeningen plaatsvonden. De schietstand zou eerder al meermaals gesloten geweest zijn door problemen met de brandveiligheid.