Zinho Gano (28) kan met Zulte Waregem zaterdag opnieuw een gigantische stap zetten richting het behoud. Mits een zege tegen Eupen, is Essevee immers bijna zeker van een verlengd verblijf in 1A. Het zou voor Gano ideaal zijn, want dan kan hij zonder zorgen toeleven naar een nieuwe mijlpaal in zijn carrière: zijn eerste speelminuten met de nationale ploeg van Guinee-Bissau.