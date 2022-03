Warleson Steillon Oliveira. Het is een hele mond vol en dus houdt Cercle Brugge en bij uitbreiding de voetbalwereld het op Warleson. De Braziliaanse doelman krijgt en grijpt voluit zijn kans nu Thomas Didillon out is met een gebroken vinger. “Met de hulp en steun van God lukt alles”, meent de diepgelovige doelman.