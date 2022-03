Na bijna 20 jaar moet Caffee Cognac plots van naam veranderen: “Tegen zo’n mastodont gaan we niet in het verzet”

Aalst

De nieuwe glazen, t-shirts, pochetten, onderleggers, lichtreclame... Allemaal mag het de vuilbak in of op zijn minst naar de Kringwinkel want Caffee Cognac op de Grote Markt in Aalst, dat volgend jaar haar twintigste verjaardag viert, krijgt een verbod op het gebruik van de beschermde naam door de vertegenwoordigers van de gelijknamige regio in Frankrijk. De laatste soorten cognac worden dus momenteel in ‘de Cognac’ geschonken, “want tegen zo’n mastodont gaan we niet in het verzet.”