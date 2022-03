Loon inleveren of vertrekken: Napoli plaatst clubicoon Dries Mertens net voor tiende seizoen voor zwaar dilemma

De keuze waarvoor Dries Mertens (34) bij Napoli staat, is duidelijk: loon inleveren of vertrekken. Er staat dan wel een clausule in zijn aflopende contract waarmee Napoli hem één jaar langer aan zich kan binden, maar dat is aan dezelfde voorwaarden. Een nettojaarsalaris van zo’n 5 miljoen euro dus. En laat Napoli nu net de loonlast richting volgend seizoen willen verlagen met 30%. Krijgen we nog een tiende seizoen van Mertens in Napels?