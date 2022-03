De grote vrees van Chelsea is nu ook werkelijkheid geworden. Nog voor eigenaar Roman Abramovich de club kon verkopen heeft het Britse parlement alle eigendommen van de Russische oligarch ‘bevroren’. De verkoop gaat voorlopig niet door, de Londense club mag geen transfers meer doen, geen tickets meer verkopen en is verplicht om de fanshops te sluiten. Hoe moet het nu verder met The Blues?