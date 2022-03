Clinton Mata (Club Brugge) speelklaar voor verplaatsing naar KVO

Goed nieuws voor Club Brugge: het kan zaterdag rekenen op Clinton Mata. De verdediger werd op Seraing in het slotkwartier vervangen met een blessure aan de hamstrings, maar trainde de afgelopen dagen gewoon mee met de groep. Verwacht wordt dan ook dat Mata de verplaatsing op KV Oostende kan spelen. Verrassend is dat niet echt: Mata stond dit seizoen als enige bij Club al élke match aan de aftrap waarin hij speelgerechtigd was. Enkel de uitwedstrijd op Kortrijk moest hij aan zich voorbij laten gaan - toen was hij na vijf gele kaarten geschorst. Met 3.670 gespeelde minuten is Mata dan ook de primus dit seizoen bij Club.