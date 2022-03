Op bezoek bij Alexander Blessin, succescoach van KV Oostende die nu Genoa moet behoeden voor degradatie: “Ik dacht ook dat ik trainer van Club Brugge zou worden”

Alexander Blessin (48) was een zegen voor het Belgisch voetbal. Bij KV Oostende ontpopte de Duitser zich met zijn Gegenpressing tot Coach van het Jaar in 2021 en hij droomde van Club Brugge. Het was dan ook slikken toen blauw-zwart voor Alfred Schreuder koos, maar Genoa bood Blessin daarna een onverwachte uitdaging: vechten voor het behoud in een Europese topcompetitie.