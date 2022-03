Dit gebeurde vannacht in Oekraïne: Rusland bemoeilijkt evacuatie volgens Zelenski, Europese leiders verhogen druk

Het Russische leger heeft volgens Zelenski de evacuatie van burgers uit de omsingelde steden Marioepol en Volnovacha verhinderd . Nog volgens Zelenski hebben de Russen ook een aanval uitgevoerd op het traject dat was voorzien voor een humanitaire corridor . De Oekraïense president stelt verder dat de afgelopen twee dagen ongeveer 100.000 andere burgers Oekraïense steden hebben kunnen ontvluchten .

Volgens het Russische staatspersagentschap Tass zijn de afgelopen drie weken meer dan dertig burgers gedood in Donetsk en Loehansk , de twee pro-Russische separatistische regio’s in het oosten van Oekraïne. De informatie kon niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Het Russische militaire konvooi dat tientallen kilometers lang uitstrekte, is volgens nieuwe satellietbeelden grotendeels verspreid . Dat wordt gemeld op basis van beelden van het bedrijf Maxar Technologies. Op de beelden is te zien dat sommige elementen van het konvooi nieuwe posities hebben ingenomen in bossen nabij het dorp Loebjanka. De satellietbeelden zijn donderdag om 11.37 uur Oekraïense tijd genomen.

Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen aanvallen van Russische eenheden op verschillende plaatsen tegengehouden. Het zou gaan om de steden Tsjernihiv (in het noorden), Charkiv (in het oosten) en Mikolaiv (in het zuiden). Op de Zwarte Zee en de Zee van Azov zouden de weersomstandigheden de Russische marine dan weer hebben gedwongen om terug te keren naar hun steunpunten. Het is niet mogelijk de informatie onafhankelijk te controleren.

De VN-Veiligheidsraad komt vandaag om 16 uur Belgische tijd samen op vraag van Moskou , over de vermeende productie van biologische wapens in Oekraïne . Moskou beschuldigt Washington en Kiev ervan laboratoria in Oekraïne te beheren, voor de ontwikkeling van biologische wapens. Beide landen ontkennen dat. Sinds woensdag waarschuwen de VS en het Verenigd Koninkrijk dat Rusland chemische wapens in Oekraïne zou kunnen inzetten.

De Russische en Oekraïense buitenlandministers hebben het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) geen garanties gegeven over de bescherming van de Oekraïense nucleaire sites . Wel willen Oekraïne en Rusland met het IAEA samenwerken.

De Chinese premier Li Keqiang heeft de situatie in Oekraïne ‘inderdaad verontrustend’ genoemd op een persconferentie naar aanleiding van het einde van het nationale Volkscongres. Volgens de premier is het nu van belang om Rusland en Oekraïne te steunen in hun onderhandelingen. De premier weigerde kritiek te uiten op Rusland en kantte zich tegen internationale sancties tegen het land.

De gewezen Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is in Moskou voor gesprekken met de Russische president Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne. Volgens het Duitse nieuwsagentschap DPA vond een eerste gesprek tussen Schröder en Poetin donderdag plaats. Het is niet duidelijk of nog meer gesprekken zullen plaatsvinden.