Bpost Bank gaat op in BNP Paribas Fortis

De aankondiging is het gevolg van een nieuw commercieel partnerschap tussen de bank en Bpost. Daardoor zullen vanaf 1 januari 2024 de klanten van BNP Paribas Fortis terechtkunnen in de 657 postkantoren in België, luidt het. “Concreet betekent dit dat de postkantoren dan bijna 1,5 miljoen klanten zullen bedienen. Vandaag bedienen ze 600.000 klanten van Bpost Bank.” Op die kantoren zal het groene logo en de naam BNP Paribas Fortis prijken.

BNP Paribas Fortis zelf snoeit de komende jaren drastisch in het aantal eigen bankkantoren. Het zal er uiteindelijk 220 overhouden, die volwaardige bankdiensten blijven aanbieden. In de 657 postkantoren zullen klanten terechtkunnen voor basisdiensten en courante verzekeringsproducten. Dat betekent een stap terug voor wie vandaag klant is bij Bpost Bank: zij zullen voor het afsluiten van een woonkrediet of voor het raadplegen van adviesdiensten niet meer in de postkantoren terechtkunnen maar in de 220 eigen kantoren van BNP Paribas Fortis.

Dit en volgend jaar zal Bpost Bank ook al een aantal diensten toevoegen aan het huidige aanbod, waaronder nieuwe verzekeringsproducten (niet-leven). De Bpost-medewerkers die vandaag instaan voor backoffice en helpdesk van de bank, blijven integraal deel uitmaken van de Bpost-groep.

Krantenwinkels

Verder kondigt BNP Paribas Fortis aan dat je binnenkort in de krantenwinkel een bankrekening zal kunnen openen en een bankkaart zal kunnen krijgen. De bank werkt onder de naam “Nickel” aan zo’n basisbankdienst. De dienst is bedoeld voor klanten die “enkel behoefte hebben aan de elementairste financiële producten, namelijk een bankkaart met bijbehorende bankrekening”. Moedergroep BNP Paribas rolde “Nickel” eerder al uit in Frankrijk. Daar bankieren er al 2,4 miljoen klanten mee, klinkt het.