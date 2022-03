Vader van gezin dat stierf bij raketaanval op Irpin: “Maak je geen zorgen, zei ze, ik geraak hier weg”

De vader van het gedode gezin uit het Oekraïense Irpin waarvan de foto’s de wereld rondgingen, heeft voor het eerst sinds het drama zijn verhaal gedaan. “Ze zei me nog: maak je geen zorgen, we geraken hier weg”, zegt hij in The New York Times.

Diep bedroefd poseert hij voor de Amerikaanse krant met de foto’s van zijn vrouw Tatiana (43), zoon Mikita (18) en dochter Alisa (9). Serhiy Perebyinis was in het oosten van Oekraïne bij zijn zieke moeder toen zijn gezinsleden zondag om het leven kwamen door een Russische luchtaanval. Hij deelde eerder al hun foto’s op Facebook en schreef “Vergeef me dat ik jullie niet kon redden”.

Nu heeft hij voor het eerst zijn verhaal gedaan in een interview met The New York Times. “De avond voor haar dood heb ik mijn vrouw gezegd dat ik het erg vond dat ik niet bij hen was”, zegt hij. “Ik zei haar: Vergeef me dat ik er niet ben om jullie te beschermen. Ik kon dat niet omdat ik voor mijn zieke moeder zorgde. Maak je geen zorgen, zei ze, ik geraak hier wel weg.” Om de wereld te tonen welke gruwel er gebeurt in zijn land, deelde hij hun foto’s op Facebook en geeft hij het interview.

Intense bezorgdheid

De man ging ook in op de dagen voor hun dood. Dagen voor wachten en intense bezorgdheid. “Mikita sliep overdag en bleef ’s nachts wakker, zodat hij op zijn moeder en zus kon letten”, zegt de vader. “Toen er buiten gevechten waren, maakte hij hen wakker en schuilden ze in de kelder. Hij had heel veel stress.”

Een eerste poging tot vluchten deden ze zaterdag, na twee dagen in de schuilkelder. Terwijl ze hun bagage in hun minivan aan het laden waren, reed plots een tank de straat in. De volgende ochtend om 7 uur volgde een nieuwe poging. Tatiana stond continu in overleg met haar man en had het plan om weg te geraken samen met hem bedacht. Zij, haar twee kinderen en haar ouders, die in de buurt woonden, zouden naar een kerkgroep gaan en van daar richting Kiev trekken om van daaruit veiliger oorden op te zoeken.

“Ze reden zover ze konden in Irpin, tot de auto het begaf”, vertelt de vader. Er zat niets anders op dan te voet verder te gaan naar een beschadigde brug over de Irpin-rivier waar vele honderden mensen dekking zochten. Maar daarvoor moesten ze ongeveer honderd meter over straat afleggen, zonder beschutting. En toen liep het mis.

Locatie

“Ik heb heel de nacht de locatie van mijn vrouw in de gaten proberen te houden”, zegt de man. “Via een app op de gsm. Maar ik zag niets omdat ze in de kelder zaten.” Toen de zon opkwam, kreeg hij plots wel een melding dat ze thuis was. Beweging was er niet te zien, daarvoor was de ontvangst in de stad te slecht geworden. Rond 10 uur kreeg hij een volgende melding, vanuit een ziekenhuis in Kiev. Toen wist hij: er is iets verkeerd gelopen. “Ik belde, maar niemand nam op.”

Een half uur later zag hij de post op Twitter over een familie die door mortiervuur gedood was. “Ik herkende de bagage op de foto’s. Het waren zij. Zo wist ik het.” De ouders van Perebyinis overleefden het wel.