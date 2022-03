Bij enkele mensen schoot een van de kunstwerken van de PXL-MAD-studenten in het verkeerde keelgat. “Er ligt een lijk tegenover de loketten waar mensen een overlijden komen aangeven”, klonk het. — © RR

Hasselt

Donderdagavond zou de expo ‘De Vitrine’, met zes kunstwerken van PXL-MAD-studenten, geopend worden in de ontvangstruimte van ’t Scheep in Hasselt. Maar burgemeester Vandeput (N-VA) liet één kunstwerk weghalen. Maar dat viel niet in goede aarde bij de andere studenten.