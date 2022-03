Chelsea-trainer Tuchel over crisis bij Londense club: “Als we maar een bus en genoeg shirts hebben”

“Ik zag dit niet aankomen en ik heb ook geen idee wat ons morgen weer te wachten staat”, zei Tuchel na de winst op Norwich City (1-3). “Dit is nu groot nieuws, maar ik weet niet hoeveel impact dit heeft op de toekomst. We hebben daar ook geen invloed op. Zolang we maar genoeg shirts hebben en een bus om de spelers naar uitwedstrijden te vervoeren, dan staan we op het veld en strijden we voor resultaten. Ik ben nog steeds blij hier bij Chelsea en ik ben blij dat ik trainer ben van deze ploeg.”

Eén van de richtlijnen die de overheid de club heeft opgelegd is dat Chelsea maar 20.000 pond mag spenderen aan verplaatsingen. Dat is vervelend voor The Blues, want dat betekent dat de club de privéjet waarmee het zijn verre verplaatsingen gewoonlijk doet niet langer kan betalen. In de Champions League zou een uitwedstrijd tegen Real Madrid zo ineens een héél lange busrit kunnen worden… tenzij de club ervoor kiest een reguliere vlucht te nemen. Volgende week woensdag speelt Chelsea in de Champions League op bezoek bij Lille. Normaal gezien zal de club daar nog op zijn gebruikelijke manier kunnen reizen omdat de regel pas inging vanaf 10 maart en de club zijn vervoer en hotel hoogstwaarschijnlijk al vastgelegd had.

Intussen bericht de Engelse krant The Sun dat Abrahomovich van de Britse overheid 81 dagen gekregen heeft om Chelsea te verkopen. Dan loopt de licentie die de overheid de club gegeven heeft om zijn werknemers te kunnen blijven betalen en te kunnen blijven bestaan als voetbalclub immers af.

LEES OOK. Wat nu, Chelsea? Engelse topclub in diepe crisis na resem sancties tegen steenrijke eigenaar Roman Abramovich