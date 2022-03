Satellietbeelden tonen hoe Russisch konvooi zich verspreidt rond Kiev en posities inneemt

Op satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies en op video’s die het Russische leger de wereld instuurde, is te zien hoe het Russische leger de hoofdstad Kiev omsingeld. Het kilometerslange konvooi, begin maart was het 60 kilometer lang, is opgebroken en de pantserwagens zijn verspreid over dorpen rondom Kiev. Het konvooi was enkele dagen lang door de bewolking niet goed te zien op satellietfoto’s.