Meisje (15) niet langer in levensgevaar na aanrijding door bestelwagen

Toen het meisje iets voor 7 uur het kruispunt vanuit de Spoorstraat kwam opgereden, kon een bestelwagen die van het station kwam een aanrijding niet meer vermijden. De klap was ongemeen hard en het slachtoffer werd dan ook tientallen meters weggeslingerd. Politie, MUG en ziekenwagen waren zeer snel ter plaatse om het meisje de eerste zorgen toe te dienen om haar daarna met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis te brengen. Intussen laat de politie van de zone Erpe-Mere/Lede weten dat het slachtoffer niet langer in levensgevaar verkeert, maar wel zwaargewond is. Door het ongeluk bleef de Poortendriesstraat op de plaats van het ongeval een lange tijd afgesloten voor alle verkeer. (cbh)