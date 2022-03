“Zijn ontslag is niet aan de orde”: Coens verdedigt minister Beke na incidenten in crèches

Wouter Beke ligt onder vuur sinds enkele schandalen in Vlaamse crèches, waar hij als minister van Welzijn bevoegd voor is. Een onderzoekscommissie gaat zich buigen over hoe het allemaal kunnen gebeuren is, terwijl de oppositie om zijn ontslag vraagt. Ook binnen zijn eigen partij neemt het gemor toe.

Maar volgens zijn partijvoorzitter Joachim Coens is een ontslag van Beke niet aan de orde. “De verantwoordelijkheid om uit te zoeken wat er is fout gelopen en of dat vermeden had kunnen worden, ligt nu bij de onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement”, zei Coens vrijdagochtend op Radio 1. “De minister heeft daartoe zelf al een audit bevolen en in het Vlaams Parlement hebben we nu ook samen beslist om een onderzoekscommissie op te richten. Wij zullen daar aan meewerken zodat er volle klaarheid en volledige transparantie komt. Het heeft geen zin om op voorhand al conclusies te trekken.”

De commissie zal moeten uitzoeken wie verantwoordelijk is, aldus Coens. “De vraag is of dat incident had kunnen vermeden worden, hoe dat had kunnen vermeden worden en waar die verantwoordelijkheid ligt. Ze ligt uiteraard bij het incident zelf, daarom loopt er ook een gerechtelijk onderzoek, maar die verantwoordelijkheid ligt ook bij de overheid en de procedures. Als de onderzoekscommissie zou uitwijzen dat er persoonlijke fouten zijn gemaakt door minister Beke, dan zal hij geen seconde twijfelen om zijn verantwoordelijkheid te nemen en op te stappen”, besloot hij.

Wouter Beke zelf had al gezegd dat hij geen ontslag zou nemen. “Mijn ontslag zou de problemen niet oplossen”, zo zei hij in Terzake.