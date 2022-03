Steven Van Gucht op laatste persconferentie over coronavirus: “Testen blijft een van onze laatste verdedigingslinies”

Nu in het hele land code geel geldt, zijn coronatesten een belangrijk instrument om de coronapandemie de baas te blijven. “Testen blijft een van onze laatste verdedigingslinies.” Dat zegt viroloog Steven Van Gucht vrijdag, op wat voorlopig de laatste wekelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum over het coronavirus was.

“Vanaf 17 maart zullen de quarantaineregels veranderen, maar niet de testregels”, legt de viroloog uit. Wie symptomen heeft, moet zich laten testen bij de apotheek of bij het testcentrum. Wie samenwoont met iemand die Covid-19 heeft, moet een week zeer voorzichtig zijn en buitenshuis een mondmasker dragen. Is het niet mogelijk om een mondmasker te dragen, bijvoorbeeld bij een contactsport, dan moet voor de activiteit een zelftest afgenomen worden.

Op termijn zal ook het testen afgebouwd worden, wanneer de viruscirculatie laag genoeg is. “Maar dat is nog niet het geval. We zien dat nog veel virus circuleert en breed testen heeft nog steeds zin om onze voorzichtigheid aan te scherpen”, zegt Van Gucht. “De viruscirculatie neemt opnieuw toe, maar dat is een logisch gevolg van de versoepelingen.” Zelfs in het afvalwater is een toename van de hoeveelheid coronavirus te zien.

Niet volledig verdwenen

Het wetsvoorstel dat een einde maakt aan de epidemiologische noodtoestand, is donderdag goedgekeurd in de Kamer. “Dit betekent echter niet dat het virus volledig verdwenen is uit de samenleving”, klinkt het nog bij het Nationaal Crisiscentrum. “Ook de komende weken en maanden zullen we waakzaam moeten blijven voor viruscirculatie.” Tot een volgende boostercampagne komt het waarschijnlijk pas vanaf september. “De volgende kritieke fase (van de pandemie, nvdr) wordt het najaar en de winter”, aldus Van Gucht.

In totaal organiseerde het Nationaal Crisiscentrum 203 persmomenten over het coronavirus. De website www.info-coronavirus.be blijft het referentiepunt, het informatienummer van de FOD Volksgezondheid (0800-14.689) blijft actief en Sciensano blijft informeren over de coronacijfers.