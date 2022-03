Bestelling van 2.000 liter stookolie in één dag meer dan 500 euro goedkoper

De maximumprijs van stookolie gaat zaterdag fors naar beneden, met meer dan 28 cent per liter. Dat betekent dat een bestelling van 2.000 liter op een dag tijd zowat 570 euro goedkoper wordt.

De nieuwe maximumprijs voor stookolie (50S) bedraagt 1,1046 euro per liter, voor bestellingen van minstens 2.000 liter, zo deelde de federale overheidsdienst Economie vrijdag mee. Nu is dat nog 1,39 euro per liter, een record.

De maximumprijs voor bestellingen van minder dan 2.000 liter, zakt zaterdag naar 1,1352 euro per liter. Ook dat is een daling met meer dan 28 cent.

Stookolie is sinds de Russische inval in Oekraïne razendsnel duurder geworden. De maximumprijzen liggen sinds begin maart hoger dan 1 euro per liter.