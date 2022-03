OHL verwelkomt Ivoriaanse middenvelder Cedrik Gbo

De Ivoriaanse middenvelder Cedrik Gbo versterkt de rangen van Oud-Heverlee Leuven. Hij komt tot het einde van het seizoen op uitleenbasis over van het Tunesische Esperance Tunis. OHL heeft ook een aankoopoptie.

De transfer van de 19-jarige middenvelder werd eind januari al afgerond, maar zijn visum raakte nu pas in orde waardoor hij pas deze week voet op Belgische bodem zette, zo laat OHL vrijdag weten.

Gbo speelde in Tunesië dertien wedstrijden in het eerste elftal van Esperance Tunis, waaronder de Supercup en een wedstrijd in de Afrikaanse Champions League.

“Cedrik heeft op jonge leeftijd al veelbelovende dingen laten zien. We halen hem nu al naar Leuven om tot het einde van dit seizoen zijn kwaliteiten van dichtbij te kunnen inschatten en hem met oog op volgend seizoen al te laten integreren in de groep”, aldus Wim De Corte, technisch directeur bij OHL.