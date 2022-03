Na Dortmund schrapt ook Duitse voetbalbond erelidmaatschap van Schröder

De 77-jarige Schröder blijft voorlopig, ondanks de Russische inval in Oekraïne, topposities innemen in Russische staatsbedrijven en hij was naar verluidt vorige week in Moskou voor gesprekken met Poetin.

De DFB maakte de beslissing bekend tijdens een algemene vergadering in Bonn, waar nieuwe voorzittersverkiezingen worden gehouden. Voormalig politicus Bernd Neuendorf is kandidaat met steun van de amateurs terwijl Peter Peters, die gepokt en gemazeld is in het voetbal, de profs aan zijn zijde heeft.

# Belga context ## Related article(s) [Inval Oekraïne - Voormalig bondskanselier ...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)