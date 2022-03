Hein Vanhaezebrouck zet zijn sterkhouders op scherp: “Je moet in elke topmatch opstaan”

Nee, het zinde Hein Vanhaezebrouck duidelijk niet dat enkele van zijn sterkhouders niet echt thuisgaven op bezoek bij PAOK. Vaste waarden zoals Vadis Odjidja en Laurent Depoitre konden zich onvoldoende manifesteren en dat was ook de Gentse coach niet ontgaan: “Nee, een topspeler staat op in de absolute topmatchen. Als ze zich willen laten zien, zoals op bezoek bij Club Brugge, dan moet je telkens weer ook jezelf manifesteren tegen topteams.”

Vlak voor de terugreis naar België maakte Hein Vanhaezebrouck nog even tijd vrij voor de Belgische pers. De Buffalo’s liepen in Thessaloniki geen extra schade op en dat is toch een opluchting voor HVH: “De Sart en Tissoudali hadden vooraf al wat hinder, zij trainden daarom vanochtend opnieuw afzonderlijk. Malede heeft zich pijn gedaan na de match, daar zullen we een foto van laten nemen vanavond. Op het eerste gezicht lijkt het niet zo ernstig te zijn.”

Ook over Roman Bezus had HVH geruststellend nieuws: “Hij voelt zich ook al wat beter en sliep lang vanochtend maar hij is duidelijk aan de beterhand. Zondag komt natuurlijk te vroeg, hij zal ten vroegste donderdag beschikbaar zijn”, aldus de Gentse coach die ook nog even terugkwam op de invalbeurt van Tissoudali: “Tissoudali zou bij 0-0 er allicht niet meer in gekomen zijn maar nu wilden we toch nog iets proberen. Het voornaamste is dat hij toch tien minuutjes kon spelen en ook geen reactie ondervindt, dus dat zit wel goed voor de komende wedstrijden.”

Ondertussen groeit ook in de Gentse spelersgroep de overtuiging dat Tissoudali en Depoitre quasi onmisbaar zijn. Vanhaezebrouck treedt zijn spelers bij maar nuanceert: “Tissoudali en Depoitre maken elkaar beter. Op bezoek bij Partizan speelden we ook zonder Tarik maar dat is toen ook gelukt met Chakvetadze, Bezus en Odjidja in steun van Laurent.”

“Binnen de groep leeft misschien het gevoel dat Tarik belangrijk is. Bij PAOK zijn er meerdere opties voor één positie. Onze groep weet dat we niet meteen een vervanger voor Depoitre of Tissoudali hebben. Hadden wij zo iemand achter de hand, was dat niet zo’n item. Nu zijn die er niet, dus kijkt iedereen telkens naar dezelfde jongens. Het is daarom de vraag of deze twee jongens tot het einde van het seizoen fit en gezond kunnen blijven. Dat is ook de zorg van Michel (Louwagie), die ook daaraan denkt. Anders wordt het inderdaad moeilijk of je moet ze vervangen door offensieve middenvelders. Maar dan mis je toch die flits van Tarik.”

Tactisch bleken de Grieken ook ontzettend sterk, de lokale defensie liet dan ook geen krimp: “PAOK is echter nog stugger en steviger dan Partizan, als je ziet naar het aantal kansen die ze weggeven. Het aantal attempts on target dat ze weggeven in cruciale duels is echt heel laag. Het wordt donderdag voor ons dan ook geen makkelijke opdracht. Toch blijf ik er in geloven, zeker met de steun van onze fans.”

Voor de Buffalo’s zich mogen opmaken voor die return tegen PAOK staat er zondag de partij op bezoek bij Beerschot op het programma: “Tarik zal graag spelen tegen Beerschot, dat is voor hem een speciale wedstrijd”, aldus HVH die zowel zondag als komende donderdag verwacht dat al zijn sterkhouders wel opnieuw op de afspraak zijn, nadat enkelen zich onvoldoende konden doorzetten in Thessaloniki.

Vooral Vadis Odjidja beleefde weinig plezier aan zijn terugkeer op Griekse bodem: “Odjidja is dit seizoen wel al belangrijk geweest in cruciale duels, zoals tegen RAKOW thuis bijvoorbeeld. Toppers staan op in topmatchen. Ik heb er veel gekend die drie goals scoorden tegen Westerlo, zoals Habibou. Die maakte dertien goals op een seizoen, waarvan twaalf stuks tegen de drie laatste.”

“Nee, een topspeler staat op in de absolute topmatchen. Als ze zich willen laten zien, zoals op bezoek bij Club Brugge, dan moet je telkens weer ook jezelf manifesteren tegen topteams. Gisteren was het moeilijker. Ze konden allicht niet goed inschatten hoe stug die ploeg is, dat weten ze nu beter. Ook op bezoek bij Partizan, creëerden we maar enkele kansjes. Zij gaven ook amper iets weg.”

Vanhaezebrouck ziet duidelijk veel paralellen tussen PAOK en Partizan en put daar ook moed uit; al heeft hij ook nog een waarschuwing in petto: “Thuis hebben we tegen Partizan heel veel kansen gecreëerd maar scoorden we wel maar één keer. Dan heb je het weer over die efficiëntie. Dat is de challenge voor Vadis, Lolo en Tarik. Ik reken altijd op een reactie. Het is aan hen om te reageren, daar heb ik ze ook mee geconfronteerd. Om te beginnen zondag tegen Beerschot.”

Maar eerst wacht er zondag dus nog een duel achter gesloten deuren op het Kiel: “Onderschatting? Dat zit er altijd in. Tegen Zulte Waregem hebben we ook die les gekregen. Zonder hen te onderschatten, stelden we vast dat je toch ook je kansen moeten afmaken en als je de voet van het pedaal neemt, toch kansen weggeeft.”

“Die les moeten we meenemen naar Beerschot. Ik zag hen sterk bezig op Antwerp, ze hadden die match altijd moetenwinnen. Altijd penalty moeten krijgen en die afgekeurde goal vond ik ook onbegrijpelijk. Zag je goal van Benzema? De VAR roept de ref niet eens. In Madrid- PSG trokken ze in 20 seconden de buitenspellijn. Allicht hebben ze een ander systeem dan ons. Zo is de VAR goed hé. Wij hebben het VAR’ke allicht.”