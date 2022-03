Twee zones in Hoge Venen afgesloten wegens brandgevaar

Twee zones in natuurreservaat Hoge Venen zijn afgesloten voor alle publiek, zo laat de Waalse openbare dienst (SPW) vrijdag weten. De beslissing komt er nadat donderdag een verhoogd risico op brand was vastgesteld door het Departement Natuur en Bos.

Het verbod om de zone te betreden geldt voor de zones Grote Venen rond de Baraque Michel en Oost-Venen, tussen Eupen en de grens met Duitsland. Wandelen in alle andere bossen in de regio blijft toegelaten.

Hoewel de ondergrond vochtig is, drogen de grassen die zo typisch zijn voor de regio van de Hoge Venen zeer snel uit in deze periode van het jaar, door een forse wind en de warme gloed van de zon. Deze maatregel is dus niet uitzonderlijk voor de maand maart. “In 2011 brandden zo’n 1.000 hectare Hoge Venen af in de maand april”, laat de SPW nog weten.

De SPW roept burgers dus op om het verbod strikt na te leven. “Deze grassen kunnen uitzonderlijk snel vuur vatten en dat vuur kan ook zeer snel uitbreiden waardoor wandelaars mogelijk in gevaar gebracht worden”, waarschuwt de SPW. “Dinsdag werd reeds een brand opgemerkt ter hoogte van Balmoral in Spa, en woensdag aan de dam in Eupen.”

Patrouilles van Natuur en Bos zullen de zones in de gaten houden en overtreders beboeten met een boete van 150 euro.