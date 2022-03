Accordeonbus De Lijn mist op haar na woning nadat chauffeur onwel wordt: “Dit had veel erger kunnen aflopen”

Vrijdagmiddag geraakte een accordeonbus van De Lijn van de weg af in de Gentsestraat in Moorslede. De bus botste tegen een elektriciteitspaal en kwam tot stilstand in een voortuintje. De chauffeur en enkele passagiers werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. “Dit kon veel erger afgelopen zijn.”

Kort na de middag was een Lijnbus op weg tussen Roeselare en Menen toen het net bij het binnenrijden van de bebouwde kom in Moorslede helemaal verkeerd liep. De bestuurder van de accordeonbus kon eerst nog wegenwerken ontwijken, maar stuurde toen het voertuig rechts naast de weg. “Ik zat achteraan in de bus. Er zaten zo’n tien passagiers op de bus. We werden plots heen en weer gezwierd, maar we wisten niet meteen wat er gaande was. En toen hoorden we een harde klap”, vertelt Khotwal Shadeedullah (19) die na school met de bus op weg was van Roeselare naar Menen.

De bus was tegen een brievenbus gereden een sleurde daarna ook een elektriciteitspaal mee. Het gevaarte kwam uiteindelijk tot stilstand in de voortuin van een nog onbewoonde woning. Heel wat buurtbewoners snelden onmiddellijk naar buiten om te kijken wat er gaande was. “We werden opgeschrikt door een enorme knal. Toen we buiten kwamen zagen we de zwaar beschadigde bus in de voortuin staan”, zegt een van hen. (Lees verder onder de foto)

De bus stond in de voortuin van een nog onbewoonde woning. — © sbr

Onwel geworden

Verschillende ambulances snelden onmiddellijk ter plaatse. De bestuurder van de Lijnbus had pijn aan de borst. Samen met vier inzittenden werd hij ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Burgemeester Ward Vergote (Visie) kwam even later ter plaatse. “De buschauffeur is wellicht onwel geworden. Al bij al valt alles nog redelijk mee. Dit kon veel erger afgelopen zijn”, zegt hij. “De elektriciteitspaal heeft het gevaarte afgeremd. Mocht die er niet gestaan hebben, dan was de bus misschien wel in een woning terechtgekomen en was de menselijke tol veel zwaarder.”

Zonder elektriciteit

Door het ongeval beschikten de omwonenden een tijdlang niet over elektriciteit. Medewerkers van Fluvius kwamen ter plaatse om dat probleem op te lossen. Terwijl verschillende inzittenden van de bus te voet naar huis in Moorslede vertrokken, bleef Khotwal nog een tijdlang rondhangen in de omgeving van het ongeval. De Gentesestraat was intussen een tijdlang afgesloten voor het verkeer. “Mijn broer komt me gelukkig ophalen”, zie hij.