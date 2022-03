Museumstukken vanonder het stof gehaald om Kiev te verdedigen

Het Russische leger is tot op enkele kilometers van de Oekraïne hoofdstad genaderd. In Kiev worden alle mogelijke middelen ingezet om de stad te verdedigen. Daarvoor werden ook museumstukken vanonder het stof gehaald. De Tsjechische egels werden 81 jaar geleden al ingezet tegen de tanks nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, maar moeten nu opnieuw dienst doen om de Russische militaire voertuigen tegen te houden.